Несовершеннолетняя работница кафе в Шымкенте погибла на рабочем месте

3 июля в кафе быстрого питания, расположенного в одном из развлекательных центров Шымкента, погибла 15-летняя кассирша Агару Куралбай. Сначала в кафе заявили, что Куралбай погибла от удара током, однако позднее стали утверждать, что причиной стал выпитый натощак энергетик, который вызвал боль в сердце, сообщает издание OTYRAR .

«Сильнее всего нас поразило то, что рассказали [в кафе]. По их словам, утром Агару пришла и выпила энергетический напиток натощак, и якобы после этого у нее заболело сердце и она упала. Это странно, потому что изначально нам говорили об ударе током. Мы спрашивали девушку, которая работала с ней, она сказала, что было напряжение и из головы сестры шел дым», — говорит Женишхан Калыбай, брат погибшей.

По словам матери погибшей у нее не было проблем с сердцем. Кроме того, сестра пострадавшей также подтвердила наличие источника высокого напряжения на рабочем месте.

«В настоящее время Каратауским РОП проводится досудебное расследование по статье 156, часть 3 УК РК — нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Работе кафе будет дана правовая оценка», — сообщил Аянхан Омаров, заместитель начальника следственного отдела Каратауского РОВД.

Согласно предварительному заключению экспертизы, имеющемуся у родственников, причиной смерти является удар током. Окончательное заключение будет готово через 20 дней.