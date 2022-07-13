Два теракта предотвращены в этом году в Казахстане на ранней стадии – Токаев

В Казахстане с начала года на ранней стадии предотвращено два теракта, задержаны 42 человека, которые участвовали в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«С начала года, благодаря эффективной работе сотрудников комитета (национальной безопасности – В.) задержаны 42 человека, участвовавших в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. На ранней стадии предотвращены два теракта», - заявил Токаев во вторник в ходе торжественного собрания по случаю 30-летия КНБ.

Он отметил, что усиленно ведется борьба с организованной преступностью. В частности, органы национальной безопасности совместно с полицией нейтрализовали ряд особо опасных преступных групп, задержаны 22 члена бандформирований, изъято почти 700 единиц оружия, 54 гранаты, свыше 17 тысяч боеприпасов. За полгода в стране ликвидированы 15 нарколабораторий, 23 международных и 40 региональных наркоканалов, обнаружены три наркоплантации. В рамках борьбы с международным наркотрафиком совместно с зарубежными партнерами реализовано 14 международных спецопераций.

Президент также назвал успешной работу по защите национальных интересов службы внешней разведки, а также деятельность службы специального назначения «А» и пограничной службы. По его данным, пограничниками Казахстана задержано более 7 тысяч нарушителей режима границы и территориальных вод. Предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и товаров на общую сумму свыше 8 млрд тенге. Кроме того, спецслужбы отразили 1,5 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

Вместе с тем глава государства считает, что растущая геополитическая напряженность, беспрецедентное санкционное противостояние, распространение гибридных конфликтов порождают принципиально новые вызовы национальной безопасности. По его мнению, стремительная глобализация и тотальная технологическая революция привели к тому, что границы между странами становятся все более прозрачными и открытыми, нарастает взаимозависимость государств, и в этих условиях усиливается внешнее влияние на информационное и социокультурное пространство Казахстана.

«Перед нами стоит задача обеспечения устойчивого и эффективного функционирования государственных и общественных институтов, защиты безопасности граждан. Во время трагических январских событий, несмотря на недостойное поведение и предательство ряда руководителей комитета, многие наши офицеры остались верными присяге, проявили мужество и доблесть. Недавние масштабные конфликты в других странах еще раз наглядно подтвердили, что без стабильности невозможен устойчивый прогресс. Национальная безопасность стала решающим фактором повышения конкурентоспособности государств. От успешности работы спецслужб в значительной степени зависит не только политическая стабильность внутри государств, но и их устойчивое экономическое развитие», – подчеркнул Токаев.

Он также добавил, что на новом этапе развития Казахстану нужны современные спецслужбы, способные эффективно противодействовать любым угрозам, но при этом «при реализации стратегических целей в сфере безопасности ни в коем случае нельзя допускать ущемления прав граждан и ухудшения делового климата в стране».