Суд отменил все сделки купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отменил все гражданско-правовые сделки по участку, принадлежавшему Центру акушерства и гинекологии, включая продажу участка конечному собственнику – ТОО «Enterprise Development Group», учредителями которого являются ТОО «Кипрос», принадлежащее Тимуру Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Арингазин. Об этом сообщил юрист Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook. На заседании он присутствовал в качестве слушателя.

«Благополучно завершился судебный процесс в СМЭС города Алматы по иску департамента земельных отношений по городу Алматы по незаконно отчужденным землям Центра акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы. Судья СМЭС города Алматы Сатпаева Гульнар Алибековна удовлетворила иск департамента об отмене всех гражданско-правовых сделок, включая договор купли-продажи земельного участка ТОО "Enterprise Development Group", учредителем которого является чета Кулибаевых», – написал он.

В марте апелляционная коллегия признала недействительным договор купли-продажи земельного участка, ранее принадлежавшего Научному центру акушерства и гинекологии, заключенный в 2003 году между акимом Алматы Виктором Храпуновым и ТОО «КИТ Групп».

Коллегия указала, что, согласно договору мены, заключенному 26 сентября 2003 года между Научным центром акушерства и гинекологии и ТОО «КИТ Групп», два отдельных участка, выделенные из территории центра, площадью 0,53 и 0,86 га, переданы товариществу взамен на две двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры. После этого, 13 декабря 2003 года, вышло постановление акима о продаже участка площадью 0,86 га ТОО «КИТ Групп». Суд посчитал, что акимат узаконил незаконные действия предприятия, приняв решение об отчуждении государственной земли в частную собственность.

Ранее жители Погрангородка, расположенного в предгорном районе Алматы, неоднократно выражали свое недовольство тем, что на бывшей рекреационной зоне Института акушерства и гинекологии планируется застройка: конечный собственник земли, ТОО Enterprise Develoment Group, планировало возвести здесь элитные клубные дома. Жители также указывали, что к участку, где планируется строительство, нет отдельного проезда, и поэтому тяжелая строительная техника ездит по территории их Погрангородка и Центра.

В материале «Элитные соседи» Власть рассказывала историю противостояния жителей Погрангородка с застройщиком, а также расследовала, как зять экс-президента стал собственником участка и как в результате серии сделок между связанными или близкими к нему компаниями росла его цена.