Суточный прирост коронавируса в Казахстане превысил 1,1 тыс. случаев

В Алматы зарегистрировано 350 случаев, в столиц – 328, в Шымкенте – 102, в Алматинской области – 88, в Карагандинской области – 58, в Жамбылской области – 40, в Атырауской области – 18, в Кызылординской области – 16, в Костанайской области – 15, в Акмолинской области – 14, в Восточно-Казахстанской области – 13, в Мангистауской области – 12, в Западно-Казахстанской области – 11, в Актюбинской области – 10, в Павлодарской области – 10, в Северо-Казахстанской области – 10, в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 1 312 294 случая КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 306.

На 14 июля лечение продолжают получать 4 477 человек (4 398 КВИ+ и 79 КВИ-), из них в стационарах – 503 человека, на амбулаторном уровне – 3 974. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.