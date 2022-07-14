В столичных школах вводят единую форму для учащихся

В школах столицы вводят единую форму для учащихся темно-синего цвета, сообщается на сайте городского управления образования.

«В целях соблюдения принципов государственной политики в области образования во всех организациях образования города Нур-Султан введен переход учащихся на единую школьную форму темно-синего цвета. Согласно приказу, после утверждения единой школьной формы руководители школ города знакомят родителей с требованиями по соответствию формы на общешкольных родительских собраниях», - говорится в документе «Всеобщее обязательное среднее образование».

Школьную форму родители выбирают на свое усмотрение, главное, чтобы она соответствовала требованиям: темно-синего цвета, классического стиля, для мальчиков включала в себя пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку, (в холодное время – трикотажный жилет, белую водолазку); для девочек – пиджак, жилет, юбку длиной не выше 5 см от колен, брюки, классическую белую блузу, сарафан (в холодное время – трикотажный жилет, белую водолазку). На школьной форме также должны быть размещены эмблема, нашивка и др. элементы организаций среднего образования.

«Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой», - подчеркнули в управлении образования.

Вместе с тем в августе будет запущен проект фонда «Всеобуч», добавили в ведомстве.