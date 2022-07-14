Токаев объявил выговор министру экологии за решение по отстрелу сайгаков

Президент Касым-Жомарт Токаев недоволен решением министерства экологии, геологии и природных ресурсов изъять из популяции 80 тыс. сайгаков или, как заявил глава государства, «убить их». Поэтому он посоветовал главе ведомства Сериккали Брекешеву проконсультироваться со специалистами по данному вопросу, а уже за принятое решение объявил министру выговор.

«Я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Действительно, эти сайгаки являются для казахов священным животным. Вносится предложение, чтобы изъять и природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их», - заявил Токаев.

Он отметил, что есть и другие методы, поэтому министру стоит посоветоваться со специалистами.

«Это же крайние меры (убийство – В.). Я не исключаю, что возможно придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу», - считает Токаев.

Как сообщалось ранее, в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов приняли окончательное решение об отстреле 80 тыс. сайгаков в рамках регулирования их численности. Глава ведомства Сериккали Брекешев, объясняя решение, ссылался на ученых, которые «говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков».

“Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть – это 80 тыс. голов… Регулирование численности, в том числе и путем отстрела данных животных», - сообщал министр.