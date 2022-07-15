В Казахстане достаточно вакцин от коронавируса, заверяет Минздрав

Министр здравоохранения Ажар Гиният заверяет, что в Казахстане имеется достаточный объем вакцин от коронавируса – 1,6 млн доз, и осенью планируется закупить еще 300 тыс. доз Pfizer. Что же с заводом по производству российской вакцины «Спутник V» в Караганде, глава ведомства ответить не смогла.

«Всего в стране на сегодняшний день 1 млн 630 тыс. 930 доз вакцин есть. Из них 329 тыс. вакцины QazVac, почти 1 млн 200 тыс. – “Синофарм” и 106,5 тыс. Pfizer. Касательно города Алматы: на сегодняшний QazVac вакцина имеется 37 тыс., “Синофарм” – 180 тыс. доз и 8 600 Pfizer имеется в городе», - сказала Гиният в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

При этом на комментарий журналиста Власти, что для Алматы такое количество вакцин мало, глава Минздрава подчеркнула: «Это ваше мнение».

«QazVac у нас разрабатывается каждый месяц по 500 тыс. доз – своя собственная вакцина. Еще на сегодняшний день почти 2 млн доз имеется и реализуются по мере необходимости, по показаниям. Сказать недостаточно вакцин в стране – нельзя», - заявила министр.

Вместе с тем она не смогла ответить на вопрос Власти, что с производством вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

«К данному заводу, которым вы интересуетесь, Минздрав отношения не имеет. Поэтому я на ваш вопрос ответить не смогу, вы можете обратиться к администрации завода», - отметила Гиният.

Что же касается вакцины Pfizer, то сейчас Минздрав реализует остатки, а на осенний период планирует закупить еще около 300 тыс. доз для беременных женщин и детей.