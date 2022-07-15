Султанов назвал причины, по которым затянулся запуск национальной товаропродящей системы

Запуск национальной товаропроводящей системы в Казахстане затянулся из-за субъективных и объективных причин, заявил в пятницу в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. По его словам, на это повлияли изменившиеся условия финансирования проекта.

«Касательно запуска национальной товаропроводящей системы. Действительно, реализация проекта затянулась по ряду субъективных и объективных причин. В частности, изменившиеся в январе – феврале условия финансирования проекта потребовали пересмотра уровня обязательства государства в рамках договора ГЧП с целью снижения нагрузки на бюджет. Проведены переговоры с консорциумом по пересмотру инструментов финансирования и привлечения в него новых инвесторов», - объяснил Султанов.

Он заверил, что с учетом замечаний президента министерством уже начата работа по пересмотру действующей модели создания национальной товаропроводящей системы. Кроме того, сегодня рассматривается несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров с привлечением заинтересованных инвесторов. Соответствующие подходы в будущем презентуют главе государства.

Накануне в ходе расширенного заседания правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу кабмина по созданию оптово-распределительных центов и стабилизационных фондов. Он также заявил, что исполнение его поручения, данного более двух лет назад, запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров «правительство заволокитило, планы и публичные заявления остались на бумаге, проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы». В этой связи он поручил кабинету министров в октябре доложить, что сделано в этой сфере и привлечь заинтересованных инвесторов.