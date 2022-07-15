Запуск банка данных минеральных ресурсов затянулся из-за неготовности информсистемы – Брекешев

Из-за проблем с утверждением финансирования и определением поставщика запуск национального банка данных минеральных ресурсов был перенесен с 2019 на 2021 год. Однако затем выяснилось, что банк вновь не готов, так как его информсистемы работают только на 60%, заявил в пятницу в ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«Что касается причин затягивания запуска национального банка данных минеральных ресурсов, согласно носпрограмме “Цифровой Казахстан”, внедрение системы было запланировано к декабрю 2019 года. Конкурс был проведен в 2019 году, победителем признан АО “Транстелеком”. Из-за длительных процедур по утверждению финансирования, определению поставщика, срок реализации проекта был перенесен на июль 2021 года. В течение 2021 года неоднократно проводились тестирования работоспособности информсистемы, которые показали ее неготовность. По оценке независимого проектного офиса KPMG, проект реализован лишь на 60%», - сообщил Брекешев.

При этом, заверил он, бюджетные средства в размере 2,5 млрд тенге находятся на счетах комитета казначейства, и в связи с невыполнением обязательств поставщиком оплата услуг не проводилась. Вместе с тем, отметил министр, пеня составляет 249 млн тенге. Он также добавил, что на заседании национальной комиссии по модернизации экономики в марте поддержано предложение о дальнейшей реализации информсистемы в рамках единой платформы недропользования Kaznedra.

«Платформа является межведомственной, участвуют госорганы, которые работают с недропользователями. Сейчас работу проводим с министерством цифровизации. До конца этого года будут в тестовом режиме функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс заявки на лицензию на разведку твердых полезных ископаемых», - добавил Брекешев.

Он пообещал, что Минэкологии, геологии и природных ресурсов «усилит работу по своевременному внедрению платформы».