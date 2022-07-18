В микрорайоне Зердели Алатауского района снесут два недостроенных многоэтажных дома. На их месте будет разбит сквер с детской площадкой, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями района.

Для решения проблемы крена домов в микрорайоне продолжаются работы по сейсмоукреплению. На сегодня они завершены в 23 из 30 домах. Работы в оставшихся домах завершат до декабря.

Вместе с тем в микрорайоне будут покрашены фасады 63 домов. Необходимое финансирование уже выделено, определена подрядная организация. Работы будут начаты в августе и завершены в ноябре этого года.

Помимо этого в августе начнутся работы по восстановлению лифтов надземного пешеходного перехода по улице Момышулы, рядом с микрорайоном Зердели. Подрядная организация уже определена, работы будут завершены в октябре этого года.

Для решения проблемы подтопления частных домов, административных и других зданий, до конца года по 81 улице Алатауского района будут построены 30 км арычных сетей, а также проведена очистка и восстановление 6 водоотводных коллекторов.

Кроме того будет проведен текущий ремонт 5 скверов в микрорайонах Зердели, Шапагат, Саялы, Карасу, Дарабоз и пешеходной зоны по проспекту Рыскулова от улицы Саина до улицы К.Шарипова.

Для создания рекреационных зон разрабатывается ПСД по 3 крупным проектам: благоустройству пруда в мкр. Ужет, территории в 24 гектара вдоль реки Боралдай и зеленой зоны в 40 гектаров в мкр. Зердели. Строительные работы будут начаты в апреле следующего года и завершены до конца 2023 года.