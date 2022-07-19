Минсельхоз хочет добиться пятикратного увеличения площади посевов сахарной свеклы в Казахстане

Министерство сельского хозяйства Казахстана хочет расширить посевы сахарной свеклы до 60 тыс. га. с нынешних 12,3 тыс. га. В ведомстве считают, что эти меры позволят увеличить производство сахара.

Министерство, помимо расширения площади посевов, планирует усилить поддержку сахарной отрасли, провести модернизацию и построить новые сахарные заводы, а также внедрять водосберегающие технологии полива, сообщил вице-министр Абилхайыр Тамабек на встрече с фермерами Жамбылской области, говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

В настоящее время в Казахстане действуют 4 сахарных завода, которые загружены лишь на треть. За 2021 год Казахстан импортировал 506,9 тыс. тонн сахара. Большая часть импорта сахара приходится на Россию – 275,9 тыс. тонн, Бразилию – 164,6 тыс. тонн, Беларусь – 35,5 тыс. тонн, Мексику – 30,4 тыс. тонн. Россия ввела запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца до 31 августа 2022 года (в страны ЕАЭС экспорт возможен с разрешением Минсельхоза).

14 июля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главам Минторговли и Минсельхоза из-за ситуации с сахаром. Правительству было поручено разработать проект по развитию сахарной отрасли, цели которого – сокращение импортозависимости и постепенный подход к самообеспечению.

В прошлом году, по данным депутата Дюсенбая Турганова, плановая посевная площадь сахарной свеклы в составляла 22,5 тыс. га, фактически было засеяно 14,5 тыс. га. В 2022 году две свеклосеющие области запланировали под сахарную свеклу еще меньше - 12,3 тыс. га, данных о фактических посевах пока нет.

Жамбылская область, с фермерами которой встречался вице-министр, – один из двух основных регионов в Казахстане по выращиванию сахарной свеклы. Тем не менее и здесь, в том числе из-за проблем с влагообеспеченностью, за последние 5 лет производство сахарной свеклы сократилось на 45,8 тыс. тонн. По данным областного акимата в 2022 году площади посевов составили 6,1 тыс. га, тогда как в 2021 г. – 5,6 тыс. га.

«Основными причинами сокращения площадей сахарной свеклы являются высокая затратность производства и экономическая нецелесообразность, значительный рост цен на ГСМ, пестициды, тарифы на поливную воду, проблемы влагообеспеченности», – добавили в пресс-службе.

Эксперт в аграрной сфере и аналитик Кирилл Павлов ранее писал о проблемах производства сахара из сахарной свеклы:

«Дело в том, что стоимость производства сахара из сахарной свеклы, даже с учетом субсидий от государства, значительно выше, чем переработка тростникового сырца. Помимо этого, нет достаточных посевов – аграрии неохотно занимаются производством этого растения из-за сезонных колебаний цен, спекулятивных игр на рынке и недостаточной прибыли с гектара в итоге. И это все при внушительном «высасывании» ресурсов из земли. При этом министр сельского хозяйства, с уверенностью заявляет, что готов нарастить объемы производства до 80% от внутреннего потребления. Ербол Карашукеев говорит о какой-то модернизации сахарных заводов, но забывает, что её стоимость сопоставима с модернизацией полноценного НПЗ. А откуда пойдет новый импорт, в том случае если Россия не будет одобрять поставки – никто не объясняет».

Фермеры Жамбылской области в свою очередь рассказали Абилхайыру Тамабеку о том, что прямые затраты на 1 га посева сахарной свеклы в среднем составляют порядка 500 тыс. тенге. Выращивание сахарной свеклы им невыгодно из-за значительного роста цен на ГСМ, пестициды, тарифы на поливную воду.