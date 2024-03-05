Вопрос о повышении акцизов на сахаросодержащие продукты в Казахстане решат до конца года

Правительство Казахстана изучает вопрос повышения акцизов на продукты с высоким содержанием сахара, в том числе на энергетические напитки. Как заявил во вторник в ходе брифинга заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, до конца года решение будет принято.

«Мы недавно вопрос (повышения акцизов на продукты с высоким содержанием сахара – В.) подробно обсуждали, у меня было совещание. В рамках разработки нового Налогового кодекса мы этот вопрос отдельно с министерством здравоохранения разбирали. Мы услышали аргументы министерства здравоохранения. Я думаю, в этом году мы должны на этот вопрос дать ответ, принимаем акцизы или нет», - сказал Байбазаров.

По его словам, среди аргументов Минздрава – это проблема большого потребления газированных и энергетических напитков, которые содержат большое количество сахара. Кроме того, в Казахстане резко растет количество больных сахарным диабетом.

«Вопрос в целом актуальный, но, конечно, любое фискальное нововведение требует детального рассмотрения. Понятно, были озвучены цифры со стороны Минздрава, в каком размере они хотели бы с одной банки взять акциз. Мы эти темы еще обсуждаем, будем смотреть, считать, как в целом будет влиять на экономику. Потому что, с другой стороны, есть производители этой продукции, бизнес, который, если честно, не слишком желает платить эти акцизы», - признал глава Миннацэкономики.

Как подчеркнул Байбазаров, пока прошло только первое обсуждение по этому вопросу.