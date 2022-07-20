За три года прокуроры выявили 21 млн. гектаров пустующих и незаконно выданных пастбищ
Казахстану не хватает порядка 15 млн. гектаров общественных пастбищ − Генпрокуратура
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА
В текущем году Генеральная прокуратура совместно с министерством сельского хозяйства планирует вернуть государству 5 млн. гектаров неиспользуемых пастбищ. Всего за последние три года сотрудники надзорного органа выявили 18 млн. гектаров пустующих и 3 млн. гектаров незаконно выделенных пастбищ.

«На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств. Для улучшения ситуации в текущем году совместно с министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн гектар», − сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что только за последние три года прокуроры установили 18 млн. гектаров пустующих и 3 млн. гектаров незаконно выданных пастбищ. Из них государству уже возвращены 5 млн. и вовлечены в оборот 4 млн. гектаров.

«Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, за нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 - за поступки, дискредитирующие государственную службу.

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