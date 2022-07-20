Прокуратура Алматы изъяла имущество ОПГ более чем на 1 млрд тенге

Прокуратура Алматы вернула в собственность государства имущество ОПГ на сумму более 1 млрд тенге. Оно включает два земельных участка и жилой дом, которые переписывались на родителей преступников после их осуждения в 2017 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Эта организованная преступная группа была осуждена еще в 2017 году за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств. Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, уклонившись также от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Полученные денежные средства они вовлекали в законный оборот, путем приобретения имущества.

«По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти 1.3 тысяч кв.м.в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге», − говорится в сообщении.

Вместе с тем как установили прокуроры для увода данного имущества от конфискации, преступники реализовали «серую» схему. Земельные участки были отчуждены в пользу отца одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда.

В результате ряда мнимых сделок имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц. Кроме того, для реализации такой схемы, одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.

Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведение сторон в первоначальное положение. В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией, иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Это позволит изъять дорогостоящее имущество в пользу государства.