Занятость коек в столичных больницах, предназначенных для коронавирусных больных, составляет 41%

«Из развернутых коек сейчас занятость составляет 41%. Имеется достаточная ресурсная база. Не первый год мы проходим такие пики, у нас есть возможность расширения коечного фонда. Лучше этого не допускать, лучше не болеть, вовремя проводить профилактику и соблюдать санитарные меры», − заявил Муратов.

В столице, по словам главы управления, в основном заболевают люди, которые ранее не болели COVID-19 и те, у кого отсутствует искусственный иммуните: «Такой контингент составляет 70% из всех заболевших. Коронавирусом могут заразиться практически все. Чаще всего заражаются в молодом возрасте. У нас есть вопросы по лечению тех пациентов, у которых коморбидное состояние, то есть это те люди, которые имеют несколько хронических заболеваний, а также люди старшего возраста».