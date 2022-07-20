На стационарном лечении в городе сейчас находятся 260 человек
Занятость коек в столичных больницах, предназначенных для коронавирусных больных, составляет 41%
фото khabar.kz
Занятость коек в столичных больницах, предназначенных для коронавирусных больных, составляет 41%. По словам руководителя управления общественного здравоохранения столицы Тимура Муратова, на стационарном лечении в городе находятся 260 человек, сообщает Казинформ.

«Из развернутых коек сейчас занятость составляет 41%. Имеется достаточная ресурсная база. Не первый год мы проходим такие пики, у нас есть возможность расширения коечного фонда. Лучше этого не допускать, лучше не болеть, вовремя проводить профилактику и соблюдать санитарные меры», − заявил Муратов.

В столице, по словам главы управления, в основном заболевают люди, которые ранее не болели COVID-19 и те, у кого отсутствует искусственный иммуните: «Такой контингент составляет 70% из всех заболевших. Коронавирусом могут заразиться практически все. Чаще всего заражаются в молодом возрасте. У нас есть вопросы по лечению тех пациентов, у которых коморбидное состояние, то есть это те люди, которые имеют несколько хронических заболеваний, а также люди старшего возраста».

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