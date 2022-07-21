Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги из Афганистана в Пакистан – Токаев

Амбиции стран Центральной Азии не должны ограничиваться позиционированием себя, как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых товаров, заявил в четверг в ходе IV консультативной встречи глав государств Центральной Азии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Например, Казахстан уже готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар» из Афганистана в Пакистан.

«Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар». В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав».

«Со своей стороны, призываем партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива», - сообщил Токаев.

Он отметил, что в ходе недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней.

«Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши», - заявил глава государства.

По его мнению, странам Центральной Азии нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время Казахстан активно сотрудничает с Узбекистаном. Например, запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в два раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Также Казахстан поддерживает строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана.

«Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур», - считает Токаев.

Он подчеркнул, что «даже беглый взгляд на карту» говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии. И в новых геополитических реалиях роль региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики», - резюмировал президент.