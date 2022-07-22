​Суд не удовлетворил апелляцию активистки Санавар Закировой по иску против уполномоченной по правам человека Эльвиры Азимовой

21 июля апелляционная коллегия суда города Нур-Султана оставила без удовлетворения апелляционную жалобу гражданской активистки Санавар Закировой, ранее подававшей иск в суд на уполномоченную по правам человека в Казахстане Эльвиру Азимову за бездействие в расследовании ее необоснованного задержания, сообщает Радио Азаттык.

По словам Закировой, 11 апреля при выходе из магазина по улице Бейбитшилик в Нур-Султане на нее накинулись пять человек и силой посадили в машину и увезли. После этого она написала заявление на имя уполномоченной по правам человека Эльвиру Азимову с просьбой разобраться в ситуации.

Не получив ответа от Азимовой, Закирова направила иск в суд на Эльвиру Азимову, мотивируя тем, что уполномоченная по правам человека «не соблюдала Конституцию».

«Я полагаю, что меня задерживали представители полиции. Из-за применения ими силы до сих пор болят руки, ноги, они опухли. Они привезли меня в управление полиции Сарыаркинского района и закрыли на 15 суток за выход на одиночный пикет, который был аж 16 июня 2021 года. 13 апреля я сообщила, что должна лечь в больницу по квоте, но проигнорировали. Я написала заявление уполномоченной по правам человека, рассказала о нарушении моих прав и попросила провести проверку по моей ситуации. Она не ответила, и я обратилась в адмсуд», — сказала Закирова.

27 июня административный суд Нур-Султана назвал незаконным иск Закировой.

Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова в комментарии Азаттыку заявила, что до нее «не дошла» жалоба Закировой, и добавила, что ее заявлением о похищении «должна заниматься полиция».

«Я сказала сотрудникам «проверьте, поступало ли заявление от Закировой». Никакого заявления не поступало. Теперь направим запрос в изолятор временного содержания, чтобы узнать, почему не отправили заявление, а если отправили, то когда отправляли. Я могу лишь проверить, задать вопросы прокуратуре, но не могу просить начать расследование. Она хоть и подала на меня в суд, но административный процедурно-процессуальный кодекс не имеет на меня силу. Процедуры в отношении меня прописаны в законах», — сказала Азимова.

54-летняя гражданская активистка Санавар Закирова в прошлом году также писала заявление на омбудсмена: тогда она заявила, что уполномоченная по правам человека не обратила внимания на грубые нарушения прав подсудимых. Суд закончился на стадии медиации.