В апреле Закирова была без объяснений задержана неизвестными и просила Азимову разобраться в ситуации, что она не сделала
​Суд не удовлетворил апелляцию активистки Санавар Закировой по иску против уполномоченной по правам человека Эльвиры Азимовой
фото Радио Азаттык

По словам Закировой, 11 апреля при выходе из магазина по улице Бейбитшилик в Нур-Султане на нее накинулись пять человек и силой посадили в машину и увезли. После этого она написала заявление на имя уполномоченной по правам человека Эльвиру Азимову с просьбой разобраться в ситуации.

Не получив ответа от Азимовой, Закирова направила иск в суд на Эльвиру Азимову, мотивируя тем, что уполномоченная по правам человека «не соблюдала Конституцию».

«Я полагаю, что меня задерживали представители полиции. Из-за применения ими силы до сих пор болят руки, ноги, они опухли. Они привезли меня в управление полиции Сарыаркинского района и закрыли на 15 суток за выход на одиночный пикет, который был аж 16 июня 2021 года. 13 апреля я сообщила, что должна лечь в больницу по квоте, но проигнорировали. Я написала заявление уполномоченной по правам человека, рассказала о нарушении моих прав и попросила провести проверку по моей ситуации. Она не ответила, и я обратилась в адмсуд», — сказала Закирова.

27 июня административный суд Нур-Султана назвал незаконным иск Закировой.

Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова в комментарии Азаттыку заявила, что до нее «не дошла» жалоба Закировой, и добавила, что ее заявлением о похищении «должна заниматься полиция».

«Я сказала сотрудникам «проверьте, поступало ли заявление от Закировой». Никакого заявления не поступало. Теперь направим запрос в изолятор временного содержания, чтобы узнать, почему не отправили заявление, а если отправили, то когда отправляли. Я могу лишь проверить, задать вопросы прокуратуре, но не могу просить начать расследование. Она хоть и подала на меня в суд, но административный процедурно-процессуальный кодекс не имеет на меня силу. Процедуры в отношении меня прописаны в законах», — сказала Азимова.

54-летняя гражданская активистка Санавар Закирова в прошлом году также писала заявление на омбудсмена: тогда она заявила, что уполномоченная по правам человека не обратила внимания на грубые нарушения прав подсудимых. Суд закончился на стадии медиации.

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