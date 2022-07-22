Названы причины обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

Комиссия министерства энергетики закончила расследовать обрушение части дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске. Основными причинами инцидента названы дефекты проектирования и бетонирования, а также ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Как заявили в пресс-службе, для выяснения причин обрушения были назначены энергетическая экспертиза режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы, параметров дымовых газов в трубе и техническая строительная экспертиза дымовой трубы №1.

По итогам расследования комиссия выявила следующие причины обрушения:

- дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;

- ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;

- несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;

- высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;

- ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.

Чтобы обеспечить надежное проведение отопительного сезона в следующем году «Севказэнерго» реализует дорожную карту по функционированию ТЭЦ-2, которую контролирует Минэнерго.

20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба. Погибла сотрудница компании. Также за время отопительного сезона были зарегистрированы три аварийных отключения котлоагрегатов. В области начал работать оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. После всех происшествий в министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.