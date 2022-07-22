Полиция Атырауской области задержала подозреваемого в избиении журналистки «Дорожного контроля» Олеси Вертинской

«19 июля около 09.30 в мкр. Жумыскер корреспонденту информационного портала «Дорожный контроль» Олесе Вертинской 1983 года рождения были нанесены телесные повреждения. Подозреваемый 1999 года рождения был установлен и задержан», − говорится в сообщении в ведомства.

20 июля стало известно, что Вертинская была избита неизвестным возле своего дома в Атырау. За несколько дней до нападения она получила с неизвестного номера сообщение, в котором ей рекомендовали «быть осторожной» с неким ТОО и его владельцем. В тот же день журналистка написала заявление в прокуратуру о том, что ей начали поступать угрозы из-за чего она опасается за свою жизнь.

13 июля сотрудники полиции городского отдела полиции № 1 начали досудебное расследование против Вертинской по статье 667 кодекса об административных правонарушениях из-за «Неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя». После жалобы Вертинской прокуратура отменила это дело и начала служебное расследование.

«Я думаю, это все связано с пытками меня в январе и освещением ситуации с солдатом из Актау Медетом Амангелды, который служит в Атырау», — говорила Вертинская в комментарии Международному фонду защиты свободы слова «Әділ сөз».