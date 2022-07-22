Их положение ухудшает засуха и рост цен на продовольствие из-за войны в Украине
К сентябрю проблема голода в Восточной Африке может затронуть 20 млн. человек. Их положение ухудшает засуха, экономический кризис после пандемии и рост цен на продовольствие из-за войны в Украине, сообщает издание Axios.
Еще по теме:
- Россия объявила дефолт по внешнему долгу впервые с 1918 года
- Мировая экономика проходит через тяжелейшие испытания со времен Второй мировой войны − МВФ
- Илья Будрайтскис, историк: «Не стоит искать причины фашизации российского государства в уникальной судьбе страны»
- Россия согласилась объявить перемирие c Украиной на время транспортировки зерна из Одесского порта − Reuters
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые