К сентябрю проблема голода в Восточной Африке может затронуть 20 млн. человек. Их положение ухудшает засуха, экономический кризис после пандемии и рост цен на продовольствие из-за войны в Украине, сообщает издание Axios.

Вместе Кения, Эфиопия и Сомали составляют 2% мирового населения. 70% населения этих стран страдают от отсутствия продовольственной безопасности. По данным Всемирной продовольственной программы, Украина и Россия исторически производили 90% пшеницы, импортируемой в Восточную Африку.

Как ранее заявлял Международный комитет спасения, по меньшей мере 3 млн. человек грозит «чрезвычайный и катастрофический уровень голода» и возможная смерть, если международное сообщество не окажет срочную необходимую помощь.

Организации, помогающие региону, приветствовали недавние объявления о выделении гуманитарной помощи Восточной Африке, включая более $1,2 млрд, поступивших от USAID. Тем не менее они предупредили, что решение проблемы требует еще больше средств.