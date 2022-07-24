Это произошло после проведенного им пикета против поправок, ограничивающих доступ независимых наблюдателей на выборы
Полиция Алматы задержала активиста Данияра Супиева
фото gov.kz

Активист Данияр Супиев задержан в Алматы и доставлен в Бостандыкское управление полицией. Его задержали после окончания пикета против поправок, ограничивающих доступ независимых наблюдателей на выборы.

Супиев начал пикет на ул. Желтоксан, у памятника событиям 1986 года, в 12:00 в воскресенье. «Своим пикетом я хочу сказать, что выборы – это самый важный институт свободного общества, который мы завоевали. Я хочу, чтобы у всех моих потомков было право сказать свое слово. Чтобы каждый мог найти в этом мире свой голос. Чтобы каждый нашел свой резонанс. <…> Я поймал свою гармонию в наблюдении за выборами. <…> В воскресенье я буду стоять возле памятника «Тәуелсіздік таңы». Там я расскажу что лично для меня значит этот памятник, и расскажу, почем у меня так сильно не устраивает предложенный законопроект», − рассказал активист за день до своей акции.

Спустя 30 минут после начала пикета к нему подошел полицейский для проверки документов, в том числе у журналистов, которые освещали его пикет. Акция должна была продлиться до 14:00, однако из-за сильной жары Супиев решил прервать ее раньше, после чего был задержан и доставлен в Бостандыкское управление полиции.

Upd. Супиев был отпущен управлением с повесткой о его вызове 25 июля в отдел местной полиции Бостандыкского района в рамках производства по делу об административном правонарушении.

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