Полиция Алматы задержала активиста Данияра Супиева

Супиев начал пикет на ул. Желтоксан, у памятника событиям 1986 года, в 12:00 в воскресенье. «Своим пикетом я хочу сказать, что выборы – это самый важный институт свободного общества, который мы завоевали. Я хочу, чтобы у всех моих потомков было право сказать свое слово. Чтобы каждый мог найти в этом мире свой голос. Чтобы каждый нашел свой резонанс. <…> Я поймал свою гармонию в наблюдении за выборами. <…> В воскресенье я буду стоять возле памятника «Тәуелсіздік таңы». Там я расскажу что лично для меня значит этот памятник, и расскажу, почем у меня так сильно не устраивает предложенный законопроект», − рассказал активист за день до своей акции.

Спустя 30 минут после начала пикета к нему подошел полицейский для проверки документов, в том числе у журналистов, которые освещали его пикет. Акция должна была продлиться до 14:00, однако из-за сильной жары Супиев решил прервать ее раньше, после чего был задержан и доставлен в Бостандыкское управление полиции.

Upd. Супиев был отпущен управлением с повесткой о его вызове 25 июля в отдел местной полиции Бостандыкского района в рамках производства по делу об административном правонарушении.