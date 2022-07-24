Полиция Алматы задержала активиста Данияра Супиева

Это произошло после проведенного им пикета против поправок, ограничивающих доступ независимых наблюдателей на выборы
Активист Данияр Супиев задержан в Алматы и доставлен в Бостандыкское управление полицией. Его задержали после окончания пикета против поправок, ограничивающих доступ независимых наблюдателей на выборы.
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