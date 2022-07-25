Страны-участницы планируют добиться этого сотрудничеством с другими поставщиками и экономией потребления сырья
Евросоюз намерен отказаться от российского газа к 2027 году. Страны-участницы уже сейчас должен снизить потребление российского газа таким образом, чтобы к марту следующего года экономия составила 15% (45 млрд кубометров), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Россию ненадежным партнером по экспорту газа, пишет BBC.
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