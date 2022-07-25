Марафонец Марат Жыланбаев и два его соратника задержаны за раздачу листовок с призывом вступить в незарегистрированную партию «Алга, Казахстан!»

В столице полицейские задержали супермарафонца Марата Жыланбаева и двух его соратников за раздачу агитационных листовок с призывом вступить в партию «Алга, Казахстан!», сообщает Медиазона. Центральная Азия со ссылкой на спортсмена.

Вечером 24 июля Жыланбаев вместе с соратниками вышли раздавать листовки в Центральном городском парке Астаны. Во время акции люди в гражданском задержали двух однопартийцев супермарафонца и увезли в Управление внутренних дел района Сарыарка.

Активисты приехали к УВД в 19:00 с требованием отпустить активистов. Через час Жыланбаева пустили в здание, чтобы встретиться с задержанными. Однако на входе его схватили три человека в гражданской одежде и увели в кабинет следователя на допрос.

«Они никак не представились, силком потащили в кабинет, по пути толкали меня и провоцировали. Я требовал вызвать адвоката и прокурора, но силовики отобрали телефон. Пока мы ждали следователя, я просил вывести меня во внутренний дворик, поскольку в кабинете воняло мочой, но люди в гражданском никак не реагировали и сказали ждать следователя», — рассказал Жыланбаев.

По словам супермарафонца, он отказался отвечать на вопросы следователя и подписывать полицейский протокол. «Вместо этого я написал, что ничего не говорил и никакие документы подписывать не буду. Следователь отписал постановление и сказал явиться завтра в суд по статье об участии в незарегистрированной партии. После этого меня и моих соратников отпустили», — добавил спортсмен.

10 июля сообщалось, что полиция Астаны задержала марафонца, семикратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Марата Жыланбаева. Его оштрафовали на 153 тысячи тенге за участие в незарегистрированной партии «Алга, Казахстан!». До задержания он и активисты также распространяли в соцсетях и на улице листовки с призывом вступить в партию.

В ответ спортсмен подал иск в административный суд Астаны на задержавшего его полицейского, поскольку счел действия правоохранителя незаконными.

5 мая министерство юстиции вернуло активистам документы, необходимые для начала регистрации партии «Алга, Казахстан!». Минюст сослался на несоответствии данных в списке подписей. Днем ранее активисты подали в Минюст около 1 600 подписей для создания инициативной группы, которая, согласно процедуре, могла бы продолжить работу по созданию политической организации.

Марат Жыланбаев прославился тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира: азиатские Каракумы, африканскую Сахару и австралийскую Большую Викторию. Кроме того, он неоднократно выступал в соцсетях с критикой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.