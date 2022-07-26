Умер художник-монументалист Владимир Твердохлебов

В возрасте 85 лет не стало казахстанского художника-монументалиста Владимира Твердохлебова. Он родился в Краснодарском крае в России, с 1962 по 1967 год учился в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. Мухиной, после переехал в Казахстан, где стал одним из основоположников монументального искусства. Он автор многих работ, например, фонтана «Восточный календарь», мозаики на фасаде гостиницы «Алматы», его работы – мозаики и витраж сохранился в Академии наук, одна из поздних его работ «Дракон» была уничтожена в апреле прошлого года.

О монументальном искусстве в Казахстане Твердохлебов говорил так: «У нас в Союзе художников была тенденция – отношение к монументальному искусству всегда было негативным, считалось, что это – не искусство. Все живописцы, графики и скульпторы думали, что это просто, а когда они пытались создать что-то подобное, у них не получалось. Они все время вели с нами какую-то борьбу. А когда началась перестройка, то они просто уничтожили секцию монументальной живописи, не стали продолжать ее традицию. На сегодня в Академии искусств им. Жургенова нет отделения монументальной живописи или мозаики. Хотя в Средней Азии мозаичное искусство было всегда; цвета, майолика присутствуют во всех храмах».

Редакция Власти приносит соболезнования близким художника.