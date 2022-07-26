Казахстан ожидает собрать 13-13,5 млн тонн пшеницы в 2022 году

В текущем году Казахстан ожидает урожай пшеницы на уровне 13-13,5 млн тонн, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Учитывая, что мы в этом году весенне-полевые работы в сроки провели, обеспечили сельхозтоваропроизводителей всем необходимым, у нас в этом году прогноз составляет на уровне 13-13,5 млн тонн по пшенице», - сказал Карашукеев.

Он отметил, что если брать средние значения за последние пять лет, то урожай будет выше на 15-20%.

Что касается экспорта, то, напомнил глава Минсельхоза, ежегодно из 12-12,5 млн тонн урожая Казахстан оставляет на внутреннее потребление 6 млн тонн, а остальные объемы зерна и муки экспортируются. «Поэтому мы ожидаем, что и в этом маркетинговом году, который начнется, (экспорт будет – В.) на среднегодовых уровнях», - подчеркнул Карашукеев.