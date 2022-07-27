Павлодарский нефтехимический завод готовится возобновить работу после ремонта

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов посетил Павлодарских нефтехимический завод и ознакомился ходом его запуска после ремонта, а также условиями труда работников предприятия и аутсорсинговых компаний, сообщает пресс-служба правительства.

За время ремонта на заводе провели техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности оборудования для обеспечения бесперебойного производственного цикла работы. Также провели планово-предупредительные ремонтные работы на технологических установках, включая ревизию, чистку и замену оборудования.

Вице-премьер отметил, что в течение недели выпуск продукции будет увеличен с 1,5 тысяч до 9 тысяч тонн. Основная задача вернуться в обычный режим работы и обеспечить центральные и северные регионы страны для того чтобы заблаговременно подготовиться к осенним полевым работам и не допустить роста цен на энергоресурсы. Он сделал акцент на том, что в период ремонта завода цены на топливо остались на прежнем уровне. В связи с притоком туристов в летний период в ряде регионов были перебои с поставками топлива, Правительством и соответствующими органами эти вопросы решались в оперативном порядке.

«Утвержден приказ министра энергетики по ценам на ГСМ на 2-е полугодие. Цены на бензин АИ-92 остались на прежнем уровне (182 тенге/литр), за исключением СКО и Костанайской областей, по причине более высоких логистических расходов (187 тенге/литр). АИ-95 − цена не регулируется (было 215, сегодня в среднем такая же цена). Дизельное топливо осталось на прежнем уровне 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. С 28 июля ПНХЗ начинает работу после ремонта», − сказал Тугжанов.

В рамках программы повышения доходов населения в целях устранения дисбаланса в трудовых доходах и повышению зарплат работников на уровне не ниже среднеотраслевого показателя, увеличения продуктивной занятости населения установлены встречные обязательства бизнеса при получении мер государственной поддержки.

Так по состоянию на 30 мая 2022 года ТОО «ПНХЗ» заключено 29 договоров с 13-ю сервисными (аутсорсинговыми) компаниями, где трудятся 2 315 человек. В целях урегулирования этого вопроса ТОО «ПНХЗ» разработаны и согласованы с АО «НК «КазМунайГаз» предложения по повышению стоимости услуг сервисных компаний с дальнейшим увеличением заработной платы и социального пакета персонала, ранее выведенного на аутсорсинг, а также дополнительные соглашения к действующим договорам для увеличения суммы договора в части повышения зарплаты сотрудникам аутсорсинга.

При этом, повышение будет производиться в рамках финансовых возможностей ТОО «ПНХЗ», дифференцированно в зависимости от квалификации работников, сложности, количества и качества выполняемой работы, условий труда, а также в рамках действующего тарифа на переработку нефти без его увеличения.