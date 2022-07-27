Подтвердив намерение углубить сотрудничество премьер сообщил, что товарооборот между странами в первом полугодии вырос на 150%
Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили
фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Страны уже являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Кроме того, Казахстан предлагает рассматривать свой рынок как точку входа в Центральную Азию, сопряженную с соседним Китаем.

Гарибашвили подтвердил заинтересованность Грузии в укреплении двусторонних контактов: «У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудничества. Я приехал с важным посылом – мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150 %. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу».

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