Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Страны уже являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Кроме того, Казахстан предлагает рассматривать свой рынок как точку входа в Центральную Азию, сопряженную с соседним Китаем.

Гарибашвили подтвердил заинтересованность Грузии в укреплении двусторонних контактов: «У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудничества. Я приехал с важным посылом – мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150 %. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу».