В 12 регионах Казахстана будут снижены тарифы на коммунальные услуги

В скором времени тарифы будут снижены в столице, в городе Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областях.

КРЕМ проводит анализ отчетов субъектов естественных монополий об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы.

«На сегодня, по итогам июня месяца по отчетам за 2021 год введены ВКТ на общую сумму 2,13 млрд. тенге в 12 регионах (г. Нур-Султан, г. Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Туркестанская области по сферам услуг теплоснабжения – 266 млн. тенге, водоснабжения – 293 млн. тенге, водоотведения – 54 млн. тенге, электроснабжения – 129 млн. тенге, транспортировки товарного газа – 1,4 млрд тенге)», – говорится в сообщении комитета.

В результате по состоянию на 30 июня 2022 года общая сумма утвержденных временных компенсирующих тарифов составляет 6,44 млрд. тенге (с учетом ранее озвученных сумм).

Ранее сообщалось о снижении тарифов на коммунальные услуги в 7 регионах страны: в столице, Павлодарской, Мангистауской, Жамбылской, Костанайской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях). Они были сокращены на общую сумму 4,3 млрд тенге, включая утвержденные временные компенсирующие тарифы.