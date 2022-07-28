Три пожара из-за возгорания сухостоя произошло в Экибастузе. Последний пожар, продолжавшийся всю ночь, затронул четыре разрозненных участка общей площадью 85 гектаров, сообщает Pavlodarnews .

Первый пожар произошел 27 июля в половине шестого утра в районе лесхоза. Горела сухая трава на общей площади 400 квадратных метров. На место происшествия выезжали одна спецмашина и пять человек личного состава.

Еще одно сообщение о возгорании поступило в 13:13. Не доезжая территории ТОО «Богатырь Көмір» вспыхнули 3 гектаров сухой травы и камыша. На месте пожара работали служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ и пожарный поезд ТОО «Промсервис-Отан».

До семи утра тушили третий пожар, огонь в этом случае распространился на четыре разрозненных участка. «Загорание на открытой территории в районе села Тай. Первый участок – 20 га, второй – 30 га, третий – 20 га и последний – 15 га. Ликвидация пожара зарегистрирована в 07:30», − сообщили в региональном департаменте ЧС.

Причиной всех возгораний пожарные называют неосторожное обращение с огнем.