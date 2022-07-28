Порядка 30 бывших сотрудников TezCoTrade собрались у офиса компании в Алматы, добиваясь выплаты бонусов

«Компания TezCoTrade не выдает нам наши заработанные бонусы за май и июнь. Мы уже месяц ходим, сказали, 20-го дадим, но не дали. Вчера вышел один человек, сказал, разберется, потом зашел, с кем-то переговорил, обратно вышел, сказал: «Куда хотите жалуйтесь, мне пофиг». Мы свои заработанные деньги не можем получить. Здесь супервайзеры, торговые и мерчендайзеры Nestle. Компания Nestle тут ни при чем, мы просто продаем их товары. У нас более трех тысяч человек по всему Казахстану сократили за один день. Может, и больше, там еще водители есть, экспедиторы, те, кто на складе работает. Нам сказали: «Приходите, заявление пишите, никакого сокращения не будет. Если хотите до этого довести, мы вам ничего не оплатим, пишите лучше по собственному желанию», − рассказал один из бывших сотрудников компании.

Он пояснил, что бонусы составляют более половины месячного заработка: «Нам не надо компенсацию за сокращение, пусть дадут хотя бы наши заработанные деньги. Бонусы большую часть составляют – мы зарплату получаем 100 тыс. тенге с чем-то, бонусы получаем – 200 тыс. тенге. <...> Компания – не банкрот, прибыль получает, у нее другие пакеты еще есть, кроме Nestle».

По словам бывшего сотрудника, распоряжение не выплачивать бонусы поступило от одного из учредителей компании.

На место схода сотрудников прибыл представитель акимата Алматы, который пообещал разобраться в ситуации. Несколько участников акции отправились в прокуратуру писать заявление.