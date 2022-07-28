​Несколько районов Актау оказались затоплены из-за сильных осадков

В связи с выпадением обильных осадков и подтоплением улиц Актау, в работах по предотвращению потопа задействованы ДЧС области и сотрудники «Кала жолдары», сообщает издание Lada со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с выпадением осадков работников ТОО «Қала жолдары» перевели на усиленный режим работы. В работах по откачке воды задействованы 55 рабочих («Кала жолдары» – 35, ДЧС – 20), 14 мотопомп, три автомобиля бойлер и три автомобиля Газель.

В эту ночь было откачано 7 223 кубометров воды. Работы по откачке воды продолжаются в 17 микрорайоне, 16 микрорайоне, 14 микрорайоне, автомобильной дороге №18, автомобильной дороге №1 в 3 микрорайоне, автомобильной дороге №1 в 12 микрорайоне, автомобильной дороге №2 в 1 и 2 микрорайонах, автомобильной дороге №1 в 8 микрорайоне, автомобильной дороге №7 в 4 микрорайоне, автомобильной дороге №12 в 22 микрорайоне, автомобильной дороге №27 в 31 микрорайоне, автомобильной дороге №3 в 7 микрорайоне.

«В данное время ведутся работы по откачиванию воды с помощью мотопомп в нескольких микрорайонах Актау, Мунайлинском районе в селе Баскудук и селе Батыр», – сообщили в ДЧС Мангистауской области.