Air Astana оштрафована на 3 млн. тенге после задержки рейса Алматы - Шымкент ее дочерней компанией Fly Arystan

Авиаперевозчик Air Astana оштрафована на 3 млн. тенге после задержки 5 июня рейса Алматы − Шымкент ее дочерней компанией Fly Arystan. При ожидании вылета пассажирам рейса не были должным образом предоставлены услуги проживания в гостинице, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.



В ходе расследования задержки рейсов, которое КГА проводит совместно с АО «Авиационная администрация Казахстана», было установлено, что 5 июня рейс КС-7105 по маршруту Алматы – Шымкент авиаперевозчика Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 15 часов 10 минут. При ожидании вылета пассажирам не были надлежащим образом предоставлены услуги по проживанию в гостинице, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

В связи с этим 28 июля в отношении авиакомпании был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 млн. тенге).

Ранее 7 и 21 июля Air Astana была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1 000 МРП (3 000 063 тг.) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.

В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в 2022 году Air Astana привлечена к административной ответственности на сумму 9,18 млн тенге.

Расследование в связи с задержками рейсов и нарушением прав пассажиров в настоящее продолжается.