215 самовыдвиженцев были избраны сельскими акимами с июля 2021 года

215 самовыдвиженцев были избраны сельскими акимами за прошедший год. Всего с июля прошлого года сменились главы 1093 сельских населенных пунктов, сообщил в своем Telegram-канале государственный советник Ерлан Карин.

Корпус сельских акимов, по словам Карина, обновился на 55,6% − это 608 новых глав сел. Он не уточнил какая часть из них преждже не работала на государственной службе, отметив лишь, что «значительная».

Больше всего новых акимов в селах Мангистауской – 77,8% (14 из 18), Карагандинской – 77,2% (61 из 79) и Жамбылской – 71% (51 из 72) областей.

В это воскресенье, 31 июля, состоятся выборы в 27 сельских округах. А до конца года будут избраны ещё 214 глав сел. На 2023 и 2024 годы запланированы выборы в 1037 сельских округах. В скором времени планируется также проведение прямых выборов районных акимов.

В 2021 году выборы сельских акимов проходили в 14 регионах Казахстана на 1 847 избирательных участках. Казахстанцам предстояло выбрать 775 акимов. По результатам первой электоральной волны, на которых выбирались 730 акимов, основными победителями оказались выдвиженцы от партии Нур Отан, госслужащие и действующие акимы. Самовыдвиженцы получили наименьшее количество руководящих постов.