Правозащитники опасаются их высылки в Китай
Десятки задержанных в Таиланде уйгуров помещены в депортационный центр
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО REUTERS

Десятки задержанных в Таиланде уйгуров были помещены в депортационный центр в Бангкоке, пишет Медиазона со ссылкой на BenarNews. Правозащитники опасаются, что они могут быть высланы в Китай.

Решение о помещении беженцев в депортационный центр было принято после того, как трое уйгуров совершили побег из схожего центра в трехстах километрах от Бангкока. Советник премьер-министра Праюта Чан-Оча по безопасности Панитан Ваттанаягорн отметил, что сбор беженцев обезопасит их жизни и улучшит качество жизни.

«Мы не будем нарушать их базовые права, разлучать семьи, но ситуация более чем запутанная, мы пытаемся решить ее постепенно», — сообщил Ваттанаягорн.

Исламский совет Таиланда и и семь местных НПО сразу после выступили с совместным заявлением, в котором выразили опасение, что сбор уйгуров в Бангкоке был организован для их депортации в Китай.

Свежее из этой рубрики
215 самовыдвиженцев были избраны сельскими акимами с июля 2021 года
Новости
Дожди и похолодание ожидаются на севере, востоке и юге Казахстана с 30 июля по 1 августа
Новости
Россия может выделить почти $31 млрд на реализацию железнодорожных проектов в Казахстане, Китае и Монголии
Просматриваемые
Новости
В сентябре будет повышена зарплата преподавателей казахстанских вузов − Аймагамбетов
Новости
За последние четыре года «Казахмыс» перевел фондам Назарбаева 79,4 млрд тенге
Новости
Полиция Алматы задержала активиста Данияра Супиева
Новости
В 12 регионах Казахстана будут снижены тарифы на коммунальные услуги
Новости
Порядка 30 бывших сотрудников TezCoTrade собрались у офиса компании в Алматы, добиваясь выплаты бонусов
Новости
Токаев поговорил с Зеленским