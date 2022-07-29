Десятки задержанных в Таиланде уйгуров помещены в депортационный центр

Десятки задержанных в Таиланде уйгуров были помещены в депортационный центр в Бангкоке, пишет Медиазона со ссылкой на BenarNews. Правозащитники опасаются, что они могут быть высланы в Китай.

Решение о помещении беженцев в депортационный центр было принято после того, как трое уйгуров совершили побег из схожего центра в трехстах километрах от Бангкока. Советник премьер-министра Праюта Чан-Оча по безопасности Панитан Ваттанаягорн отметил, что сбор беженцев обезопасит их жизни и улучшит качество жизни.

«Мы не будем нарушать их базовые права, разлучать семьи, но ситуация более чем запутанная, мы пытаемся решить ее постепенно», — сообщил Ваттанаягорн.

Исламский совет Таиланда и и семь местных НПО сразу после выступили с совместным заявлением, в котором выразили опасение, что сбор уйгуров в Бангкоке был организован для их депортации в Китай.