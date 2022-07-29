Реконструкцию канализации в Петропавловске не могут закончить ​с 2005 года

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Петропавловске продолжается с 2005 года. Во время круглого стола в департаменте экологии Петропавловска стало известно, что эти работы могут затянуться на неопределенный срок из-за продолжающейся переоценки проекта, сообщает Петропавловск.news .

Реконструкцию канализации должны были провести в четыре этапа, однако к сегодняшнему дню завершены только три. В 2019 году понадобилась корректировка проекта последней фазы, которая продолжается по сегодняшний день. По словам представителей отдела ЖКХ Петропавловска, всего в рамках проекта было выделено 2,65 млрд тенге, на последний этап из этой суммы зарезервирован 1 млрд тенге.

Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов утверждает, что в 2019 году проект начали корректировать из-за роста стоимости работ. Позднее в стране был введен мораторий на реконструкции канализационно-очистительных систем, но вскоре он был снят для 56 городов. Сейчас проект снова корректируют, однако Бектасов не смог сказать сколько времени займет его переоценка.

Канализационная система Павлодара действует с использованием прудов-накопителей сточных вод Биопруда и озера Горькое. Их эксплуатация началась в 1953 году. С того момента оба источника воды были сильно загрязнены сероводородом. Сейчас, благодаря запущенной туда микроводоросли хлорелле, Биопруд проходит перестройку из водоема бескислородного типа на кислородный, и теперь в нем почти не образуется сероводород. На вопрос, нужна ли будет хлорелла после того, как канализацию приведут в соответствие, специалисты отвечают, что реабилитация водоема не быстрый процесс. Поэтому пока работы по перестройке будут продолжаться.

«Даже если произойдет реконструкция КОС, донные отложения нужно будет перерабатывать. Это не быстрый процесс. Вода не будет насыщена кислородом, если даже будет проходить через техническую очистку. Поэтому пока мы не доведем процесс до логического завершения, будем применять хлореллу. Договор составлен так, что по истечению работ ТОО «Научно-технологический центр воды» передаст нам свою технологию и техническое оборудование, и мы будем сами поддерживать процесс. Уже идет обучение сотрудников по выращиванию и применению хлореллы», — объяснил заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су» Ербол Набиев.