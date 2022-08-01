В нескольких районах Алматы в ближайшие три дня отключат холодную воду

2 августа с 9:00 до 13:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Айтеке би – Макатаева – Амангельды – Муратбаева.

3 августа с 9:00 до 20:00 холодную воду отключат в контуре улиц Курмангазы – Тулебаева – Гоголя – Назарбаева; Чайковского – Назарбаева – Гоголя – Курмангазы.



4 августа с 9:00 до 20:00 холодная вода будет отключены на территории 8 мкр. Ауэзовского района.



«Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования», - пояснили в «Алматы су».