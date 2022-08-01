Правительство актуализировало перечень объектов приватизации
В Казахстане намерены запретить продажу госактивов ниже балансовой стоимости
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Тамара Вааль, Власть

Правительство Казахстана планирует включить в комплексный план приватизации новые объекты, в том числе через IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына». Такое решение было принято в понедельник в ходе заседания государственной комиссии по модернизации экономики, говорится в сообщении на сайте премьер-министра. Также сообщается, что в данное время прорабатываются поправки в законодательство по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости.

«В настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами. В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. Так, в Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына», - говорится в сообщении.

В целом в ходе заседания госкомиссии рассмотрены и одобрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года. На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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