В Алматы в воскресенье перекроют дороги из-за велогонки

«Соревнование для велосипедистов-любителей начнется в 8:00 со старта детской дистанции на 14 км. Велогонка стартует с ТРЦ Mega Almaty. Участники дистанции на 32 км проедут по Восточной объездной (ВОАД), развернутся по развязке на пр. Рыскулова. Проедут по пр. Аль-Фараби и завернут на финиш к ТРЦ Mega Almaty. Участники дистанции 52 км продолжат дальше по улице Саина до проспекта Рыскулова. После также финишируют на ТРЦ», - проинформировали в акимате.

По сообщению акимата, с 5:00 до 13:00 будет перекрыто движение по ул. Розыбакиева (восточная и западная стороны) от ул. Левитана до пр. Аль-Фараби. С 8:00 до 9:30 - по пр. Аль-Фараби (южная сторона) от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева; с 8:10 до 11:20 - по пр. Аль-Фараби (северная сторона) от пр. Назарбаева до ул. Розыбакиева; с 9:15 до 9:50 будет перекрыта восточная сторона ВОАД, с 9:30 до 10:40 - западная сторона ВОАД; с 10:30 до 11:40 будет перекрыто движение по ул. Саина в восточном направлении от ул. Розыбакиева до пр. Рыскулова, с 10:50 до 12:00 - в западном направлении от пр. Рыскулова до ул. Розыбакиева.

Дороги откроют по мере прохождения соревнования. Полностью движение восстановят к 13:00.