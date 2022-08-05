Гульнар Сулейменову задержали после того, как она анонсировала шествие матерей задержанных в столице
Мать одного из задержанных по делу о январских событиях забрали в отдел полиции после пресс-конференции в Алматы
фото kazpravda.kz

Гульнар Сулейменову − мать одного из задержанных по делу о январских событиях − забрали в отдел полиции Бостандыкского района после пресс-конференции правозащитников в Алматы, сообщает КазТАГ.

Сулейменову, которая участвовала в пресс-конференции на тему январских событий в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в пятницу, забрали в отдел полиции Бостандыкского района после того, как спикеры вышли из мероприятия.

Ранее она анонсировала шествие матерей в Нур-Султане.

Сулейменова − мать ранее задержанного Азамата Кожаева. 5 января он откликнулся на призывы блогеров защищать город, однако 24 февраля был задержан по подозрению в нанесении удара по лицу одному из захваченных Арманом Джумангельдиевым людей, которых тот вместе с сообщниками удерживал в гостинице Казахстан, считая их мародерами. 26 февраля Кожаева этапировали в следственный изолятор, где он подвергся пыткам.

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