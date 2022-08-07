Они требуют от властей провести ремонт по улице Бейбитшилик, поскольку по ней не могут ездить скорая и такси
Жители села Жамбыл перекрывали трассу в Алматинской области из-за плохого состояния одной из их дорог
кадр из видео, опубликованного ресурсов kaskelen.kz

Жители села Жамбыл Карасайского района перекрыли трассу в Алматинской области, протестуя против плохого состояния дороги по улице Бейбитшилик. Они возмущены тем, что весной и осенью по ней не может ездить скорая и такси, а многодетным матерям приходится несколько раз покупать обувь своим детям, сообщает Казинформ.

«Весной и осенью по этой ухабистой, раскисшей дороге идти невозможно. Ни скорая, ни такси не могут приехать... Многодетным матерям приходятся по несколько раз покупать обувь своим детям. Теперь они хотят закрыть трассу на весь день, если им не отремонтируют дорогу до сентября», − говорится в опубликованном активистами посте в Instagram.

В акимате Жамбылского сельского округа сообщили, что для выделения бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог необходима проектно-сметная документация (ПСД): «Причина в том, что проектно-сметная документация определяет вид и стоимость ремонтных работ. На сегодняшний день ПСД по улице Бейбитшилик села Жамбыл готова. На основании этого документа бюджетная заявка направляется в маслихат очередной сессии Алматинской области. После выделения соответствующих средств будут проведены ремонтные работы».

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