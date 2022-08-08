В Западно-Казахстанской области начато расследование по факту создания финансовой пирамиды Bincloud

Департаментом агентства по финансовому
мониторингу по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по
признакам организации финансовой пирамиды Bincloud, сообщила пресс-служба АФМ.
«Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида Bincloud с привлечением денежных средств граждан», - говорится в сообщении.
Согласно программе, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6%. Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды, отметили в АФМ.
Ведомство просит всех, кто стал жертвой программы Bincloud, обратиться в территориальные департаменты агентства или позвонить по телефону доверия.