В Западно-Казахстанской области начато расследование по факту создания финансовой пирамиды Bincloud

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды Bincloud, сообщила пресс-служба АФМ.

«Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида Bincloud с привлечением денежных средств граждан», - говорится в сообщении.

Согласно программе, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6%. Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды, отметили в АФМ.

Ведомство просит всех, кто стал жертвой программы Bincloud, обратиться в территориальные департаменты агентства или позвонить по телефону доверия.