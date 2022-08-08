В Шымкенте выявлена схема незаконной постановки на учет автомобилей, завезенных из-за рубежа – МВД

В Шымкенте пресечена деятельность группы, которая осуществляла незаконную постановку на учет автомобилей, завезенных из стран ближнего зарубежья, сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в понедельник.

«По результатам специальной операции, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центрального аппарата МВД в Шымкенте пресекли схему по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины», - цитирует Турлыбек агентство «Казинформ».

В преступную группу, по ее словам, входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра департамента полиции города, «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. Двое сотрудником процессингового центра с санкции суда взяты под стражу. По 53 автомашинам, незаконно поставленным на учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.

Вместе с тем Турлыбек сообщила, что за последние три года в Казахстане незаконно зарегистрировано более 2 тыс. транспортных средств, нанесенный ущерб государству составил свыше 10 млрд тенге.

«В настоящее время департамент собственной безопасности МВД расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья в семи регионах страны», - сказала она.