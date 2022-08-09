К поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области подключили Нацгвардию и погранвойска

Военнослужащих Национальной гвардии и пограничных войск подключили к поиску пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области, сообщает «Казинформ» .

В департаменте полиции области сообщили, что поиски ребенка шли всю ночь.

«Применялся тепловизор. Обследовано два кукурузных поля площадью 33 га и 10 га, а также два картофельных поля. Сегодня к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска. С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 га», - прокомментировали в ведомстве.

Гражданских лиц, которые участвуют в поисках, в полиции просят все действия согласовывать через оперативный штаб в акимате поселка Жамбыл.

Пятилетняя Мадина Ерланкызы из поселка Жамбыл была под присмотром старших сестер. Рано утром 7 августа ее не обнаружили дома. В полицию обратилась мама девочки. Личный состав костанайского отдела полиции был поднят по тревоге, к поискам подключились волонтеры, местные власти и неравнодушные граждане. Всего в поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, 60 сотрудников местных исполнительных органов, сотрудники ЧС, волонтеры, местные жители, четыре дрона и вертолет. Проверяются трассы, территории крестьянских хозяйств, поля, овраги, река Тобол.



