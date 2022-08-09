Три вуза Казахстана трансформируют в исследовательские – Нурбек

Министерство науки и высшего образования намерено трансформировать три казахстанских вуза – ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНУ имени Аль-Фараби и Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова – в исследовательские. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Саясат Нурбек.

«Для формирования исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий запланирована трансформация трех вузов в исследовательские. Это ЕНУ имени Гумилева, КазНУ имени Аль-Фараби, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова», - сказал Нурбек.

Он отметил, что КазНУ имени Аль-Фараби уже присвоен статус исследовательского университета. По трансформации ЕНУ имени Л. Гумилева в исследовательский университет подготовлены программы развития и проект постановления. Также ведется работа по переходу в исследовательский университет Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова.