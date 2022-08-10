По факту создания финансовой пирамиды MMK Investment в столице начато досудебное расследование

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщила пресс-служба АФМ.

«Незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети.

В отношении организатора финансовой пирамиды MMK Investment избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в ведомстве.

В АФМ отметили, что представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая граждан минимальной суммой вложения от $50 и «дополнительными процентами за каждого приведенного клиента».

«Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде”, без составления договора», - уточнили в агентстве.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК не разглашаются.