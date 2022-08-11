Токаев провел встречу с председателем Генассамблеи ООН

Токаев отметил важность его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и ООН. Также он подчеркнул исключительную роль всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию, и назвал 77-ю сессии Генассамблеи «уникальной возможностью для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения».

В свою очередь Абдулла Шахид высоко оценил уровень многопланового партнерства между Казахстаном и ООН за 30-летний период, а также реализуемые масштабные реформы, которые, по его мнению, «позволят вывести на новый уровень защиту прав человека и развитие гражданского общества в Казахстане».

Токаев также проинформировал о предстоящем в сентябре Съезде лидеров мировых и традиционных религий, выразив признательность Организации Объединенных Наций за последовательную поддержку этого форума, а Абдулла Шахид назвал форум важной площадкой, так как, по его словам, во многих странах мира непонимание служит причиной дискриминации людей из-за их убеждений, а продвижение духовными лидерами мира во всем мире станет ключевым месседжем предстоящего мероприятия.