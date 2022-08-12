Тысячи гектаров леса уничтожено огнем на юго-западе Франции

Европейские страны направили группы пожарных, чтобы помочь Франции справиться с чудовищным лесным пожаром, который уже уничтожил тысячи гектаров леса. В то же время лесные пожары также бушевали в Испании и Португалии, сообщает Reuters . Глава Европейского космического агентства призвал к немедленным действиям по борьбе с климатом.

Более тысячи пожарных при поддержке самолетов-бомбардировщиков уже третий день борются с пожаром, который вынудил людей покинуть свои дома и уничтожил тысячи гектаров леса на юго-западе Франции, в регионе Жиронда. Ситуация осложнена аномальной жарой и ветром. В офисе президента Франции сообщили, что дополнительные пожарные самолеты прибыли из Греции и Швеции. А Германия, Австрия, Румыния и Польша направили пожарных.

Сообщается, что удалось отстоять село Белин-Белиет. Жители эвакуировались, огонь дошел до окраин, некоторые дома и техника сгорели.

В июле Жиронда уже пострадала от больших лесных пожаров. Мэр Жан-Луи Дартиай сказал Radio Classique, что «район обезображен», а новый пожар стал «последней каплей».

Аномальная жара, наводнения и таяние ледников в последние недели усилили обеспокоенность по поводу изменения климата и увеличения частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений по всему миру. Серия спутников ESA Copernicus Sentinel-3 зафиксировала экстремальные температуры поверхности земли: более +45°C в Великобритании, +50°C – во Франции и +60°C – в Испании в последние недели.

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер сказал, что повышение температуры земли и обмеление рек не оставляют сомнений в том, что изменение климата скажется на сельском хозяйстве и других отраслях. Как отмечает Reuters, сильная засуха сократит урожай кукурузы в Европейском союзе на 15%, снизив его до 15-летнего минимума, в то время как европейцы борются с более высокими ценами на продовольствие в результате более низкого, чем обычно, экспорта зерна из России и Украины.

В Румынии рекордные температуры и засуха истощили реки. В Германии из-за скудных осадков этим летом уровень воды в Рейне, торговой артерии страны, снизился. Швейцарские армейские вертолеты были призваны для доставки воды измученным жаждой коровам, свиньям и козам, изнемогающим под палящим солнцем на альпийских лугах страны. Во Франции, страдающей от самой суровой засухи за всю историю наблюдений, грузовики доставляют воду в десятки деревень, где пересохли краны, атомные электростанции получили разрешение на перекачку горячей воды в реку, а фермеры предупреждают, что нехватка кормов может привести к нехватке молока. Метеорологическая служба Великобритании в четверг выпустила четырехдневное предупреждение об экстремальной жаре для некоторых частей Англии и Уэльса. В Португалии более 1500 пожарных почти неделю тушили лесной пожар в центральном регионе Ковилья, который уничтожил 10 500 гектаров (40 квадратных миль), включая части национального парка Серра-да-Эштрела. В Испании из-за новых лесных пожаров в провинции Касерес сотни людей были эвакуированы.