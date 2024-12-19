Условия работы группы Французского агентства развития в Казахстане закрепил парламент

В четверг сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан».

«Целью соглашения является определение правовых, налоговых, финансовых условий работы группы французского агентства развития в Казахстане. Французское агентство развития – это агентство французского правительства, которое оказывает помощь развивающимся странам в целях развития», - сказала депутат Бибигуль Жексенбай.

По ее данным, сейчас агентство реализует около 4 тыс. проектов в 115 странах.

Соглашение определяет правовой статус французского агентства развития в Казахстане и разрешенные виды деятельности.

«Французское агентство развития оказывает поддержку проектам через выдачу долгосрочных займов со сроком погашения до 15 лет, долговые обязательства могут предоставлены как частным компаниям, как и компаниям с госучастием», - отметила депутат.

В частности, агентство финансирует в основном инфраструктурные проекты в энергетике, транспорте, коммунальном хозяйстве и уже приступило к рассмотрению пула проектов, в том числе в секторе водоснабжения, санитарии и ирригации. Также агентство занимается организацией кредитной линии для женского предпринимательства.

«В настоящее время французское агентство развития планирует выделить для развития 945 тыс. евро в сфере здравоохранения. И в рамках технического содействия работает над организацией специальных миссий для анализа нескольких проектов, для который Банк развития Казахстана ищет дополнительное финансирование. В частности для проекта расширения порта Актау», - уточнила Жексенбай.

По ее мнению, принятие закона позволит французскому агентству развития оказать Казахстану финансовую и техническую помощь в социальном развитии.