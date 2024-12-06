Франция готова оказать поддержку Казахстану в строительстве АЭС – Минэнерго

С 4 по 6 декабря казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым в ходе рабочего визита во Францию встретилась с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции, а также провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции.

В частности, как сообщила пресс-служба Минэнерго, переговоры прошли с крупнейшей энергогенерирующей компанией и оператором атомных электростанций EDF, с разработчиком и производителем оборудования для АЭС Framatome, а также с поставщиком турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.

Также делегация из Казахстана встретилась с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции, и посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.

«Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции», - сообщили в министерстве энергетики, не уточнив при этом, кто именно выразил готовность – компании или министры.

Напомним, что компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана.