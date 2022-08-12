Ранее он был вице-министром финансов
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Данияр Жаналинов назначен председателем комитета государственных доходов Минфина
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Приказом министра финансов Данияр Жаналинов назначен председателем комитета государственных доходов, он освобожден от должности вице-министра финансов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций. В разные годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области, был заместителем начальника Налогового департамента региона, работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета министерства финансов, руководил департаментом госдоходов по Северо-Казахстанской области, департаментом госдоходов по Мангистауской области. С августа 2021 года занимал должность вице-министра финансов.

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