Данияр Жаналинов назначен председателем комитета государственных доходов Минфина

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций. В разные годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области, был заместителем начальника Налогового департамента региона, работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета министерства финансов, руководил департаментом госдоходов по Северо-Казахстанской области, департаментом госдоходов по Мангистауской области. С августа 2021 года занимал должность вице-министра финансов.